Пожежа сталася в суботу, 5 грудня, в багатоповерхівці за адресою: проспект Відрадний, 18-А.

У Києві під час гасіння пожежі в житловому будинку отримали травми троє людей, 30 осіб врятували та вивели на безпечну відстань.

Як повідомили в ГУ ДСНС України в м. Києві, пожежа сталася близько 12:00 5 грудня в 5-поверховому житловому будинку за адресою: проспект Відрадний, 18-А.

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Займання сталося в одній з квартир на першому поверсі. 62-річному жителю вдалося самостійно вийти та відійти на безпечну відстань.

Під час гасіння пожежники врятували 5 осіб за допомогою пожежної автодрабини, а також 25 осіб вивели на безпечну відстань по сходовій клітці.

В результаті пожежі дві жінки 1940 і в 1949 років народження з отруєнням продуктами горіння були оглянуті медиками на місці. Від подальшої госпіталізації вони відмовилися.

Крім того, 32-річний чоловік до прибуття рятувальників вистрибнув з вікна 5-го поверху. Його з переломом нижньої кінцівки госпіталізували. За попередніми даними, чоловік був у стані наркотичного сп'яніння, зазначають у ДСНС.

В результаті пожежі квартира вигоріла повністю, в коридорі закопчені стіни та стеля з першого по п'ятий поверхи. О 12:27 пожежу на площі 40 кв.м локалізували, а о 12: 30 - її було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.

Пожежі в Києві

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22 жовтня 2020 року в Обухові Київської області внаслідок пожежі на утилізаційному підприємстві постраждали четверо працівників.

17 листопада 2020 року на вулиці Ентузіастів у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Пожежники врятували 4 осіб, у тому числі трьох дітей.

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Автор: Світлана Закелова