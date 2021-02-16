За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Києві повідомлено про підозру двом лікарям, які вимагали у пацієнта хабар за присвоєння групи інвалідності.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, затримано голову медико-соціальної експертної комісії та її спільницю за вимагання неправомірної вигоди.

«Зловмисниці змушували пацієнта сплатити 3 тис. доларів США за прийняття позитивного рішення комісією щодо присвоєння йому групи інвалідності», - йдеться в повідомленні.

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У ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді минулого року лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомила пацієнту, що за надання йому необхідного висновку та опису хвороби йому необхідно передати гроші частинами у найкоротший термін.

«Перший платіж у розмірі 30 тис. грн чоловік передав лікарю одразу. Крім того, ще 10 тис. грн потерпілий передав посередниці, яка натомість віддала йому медичний висновок з підтвердження 2-ї групи інвалідності.», - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали чиновницю та її спільницю-лікарку на «гарячому» щойно та принесла гроші у кабінет.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили обом фігуранткам про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Автор: Юлія Янкевич