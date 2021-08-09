Інцидент стався в місцевості, де облаштовано ромський табір.

У соцмережах повідомляють про інцидент на залізниці, що стався у спальному районі столиці.

Як пише "Київ оперативний" у Facebook, особи ромської національності зупинили пасажирський потяг, підклавши на колії дерево. Після зупинки потяга вони почали кидати у вікна каміння.

"Це, на секундочку, Київ - між Борщагівкою та Берестейською, де ці особи влаштували собі табір. А шо? Можуть собі дозволити", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві на вокзалі зафільмували групу ромів, які поверталися додому з мішками, набитими зібраними на кладовищах продуктами після проводів.

У 2020 році мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив правоохоронцям вивезти з міста людей ромської національності на Закарпаття і обурився, що "не запакували" їх раніше. Згодом ображені роми подали на нього до суду.

Сам Марцінків розповів, що група ромів, яку він розпорядився вивезти за межі міста, створювала соціальне напруження. За словами градоначальника, група з близько 20 ромів проживала в привокзальному парку, використовувала дітей для шахрайства, жебракувала в громадських місцях і повністю ігнорувала вимоги карантину.

Автор: Іван Бойко