Інкасатори прийняли активістів за грабіжників і відкрили попереджувальний вогонь у повітря.

У Києві на вулиці Володимирській між активістами та інкасаторами відбувся конфлікт зі стріляниною.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

Так, на вулиці Володимирській біля відділення банку "КредіАгріколь" активісти хотіли наклеїти наліпки на відділення цього банку.

Інкасатори прийняли їх за грабіжників і відкрили попереджувальний вогонь у повітря. При цьому у активістів теж виявилася зброя (яка саме - чи вогнепальна, чи якась інша - наразі з’ясовується), з якої вони також розпочали стрілянину.

Наразі поліція з’ясовує обставини інциденту.

ОНОВЛЕНО. Поліція розслідує стрілянину біля відділення банку в центрі Києва як хуліганство. Про це УНІАН повідомили у прес-службі поліції Києва.

За попередніми даними встановлено, що представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку на вулиці Володимирській, де в цей час перебувала група активістів. Між ними та охоронцями виник конфлікт і вже згодом на вулиці представник служби охорони зробив декілька пострілів з вогнепальної зброї вгору.

Потерпілих внаслідок даного інциденту немає, однак двох учасників конфлікту затримано та доправлено до Шевченківського райуправління поліції.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу – хуліганство, вчинене групою осіб з використанням вогнепальної зброї.

Як пояснили у прес-службі, поліцейські з’ясовуватимуть, чи правомірно охоронці застосували зброю, здійснивши попереджувальні постріли у громадському місці.

Також буде з’ясована роль їхніх опонентів у даному інциденті.

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