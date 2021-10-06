Один із них сьогодні не прийшов на роботу, а інший, дізнавшись про присутність прокуратури та поліції в приміщенні банку, втік через чорний хід.

Прокурору не вдалося вручити підозру менеджерам "Укрексімбанку" оскільки їх не виявилося на робочому місці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам біля офісу "Укрексімбанку" повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"На цей час процес вручення підозр триває. Коли працівники нацполіції та прокуратури зв’язалися з адміністрацією банку, їм повідомили, що одна особа на цей час склала повноваження (ймовірно йдеться про голову правління Євгена Мецгера – УНІАН), інша – написала заяву про звільнення (ймовірно це директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов – УНІАН). Попри це, вони не є на даний час звільненими і мають перебувати на робочому місці. Однак адміністрація банку нам повідомила, що їх немає на робочому місці і підстави їх відсутності адміністрації не відомі", - сказала Максимець.

Вона також додала, що повідомлення про підозру обом фігурантам залишено в адміністрації банку разом з повістками до органу дізнання для проведення процесуальних дій. Також вживаються заходи для встановлення їхнього місцезнаходження. І як тільки його встановлять, їм повідомлять про підозру особисто. В іншому випадку це буде зроблено в інший спосіб.

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Разом з тим Максимець висловила переконання, що ще сьогодні обох фігурантів поліцейські знайдуть і вручать їм підозру особисто. Також вона додала, що особа, яка написала заяву про звільнення, сьогодні терміново полишила будівлю банку, пославшись на погане самопочуття.

"Попередньо було встановлено, що одна з цих осіб перебуває в приміщенні банку, однак в подальшому надійшла інформація, що нібито через стан здоров’я ця особа покинула банк через інший вихід. Ми плануємо, що процес вручення підозр буде завершено найближчим часом. Їм немає сенсу переховуватися від органу досудового розслідування, тому що є інші заходи, які дозволять нам встановити їхнє місце знаходження. Ми сподіваємося що це питання буде вирішене вже сьогодні", - наголосила вона.

Напад на журналістів в "Укрексімбанку" - деталі

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня під час інтерв’ю Мецгера журналістам "Радіо Свобода" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж, їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

5 жовтня "Укрексімбанк" заявив, що насильства по відношенню до знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися до правоохоронних органів за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК України).

Згодом журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень.

6 жовтня поліцейські Голосіївського відділу поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину передбаченого частиною 3 ст. 171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) за фактом нападу на журналістів.

Автор: Дмитро Хилюк