Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Києві судитимуть злочинну групу з шістьох осіб, які утримувала у трудовому рабстві 120 людей.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Учасники злочинної групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси вербували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання. Потерпілим обіцяли роботу на агропідприємстві у Дніпропетровській області, зарплату від 3000 до 4000 грн на місяць, безкоштовне житло та харчування. Натомість людей розселяли у напіврозвалених будинках та змушували безоплатно працювати по 12-16 годин на добу на найтяжчих роботах. Також зловмисники обманним шляхом відбирали у потерпілих мобільні телефони та паспорти, а обіцяні гроші не виплачували. У разі спроби самовільно покинути агропідприємство людям погрожували фізичною розправою.

Правоохоронці провели 18 обшуків, у тому числі за адресами агропідприємства та у будинках, де утримували людей. На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які були визволені.

Осіб, які брали участь у злочинній схемі, затримали і взяли під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі від 454 тис. грн до 3, 4 млн грн.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області виявлено факт трудового рабства, в якому перебували сім осіб з незахищених верств населення.

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