Печерська окружна прокуратура завершила розслідування щодо п’яти киян, які влаштували погром в орендованій квартирі заради ролика у TikTok. Блогери постануть перед судом.
Про це йдеться у повідомленні прокуратури.
Інцидент стався ще торік у квітні. Компанія взяла на добу в оренду квартиру по бульвару Лесі Українки через ріелтора. Пізно ввечері п’яна молодь почала трощити у квартирі меблі й псувати інтер’єр.
Як свідчать кадри, опубліковані у мережі, блогери дістали кухонний ніж і пройшлися ним по натяжній стелі.
Також п’яна компанія зірвала шпалери, розбила і пошкодила техніку, елементи інтер’єру і дрібні побутові прилади, а потім перейшла до скляних виробів. Хлопці та дівчата палили у помешканні цигарки й посеред ночі гучно ввімкнули російський реп.
Молодь знімала погром на камеру телефона і розмістила доказ скоєння злочину у себе на сторінках в TikTok.
Блогери завдали збитків власниці квартири на понад 370 тисяч гривень. Правоохоронці кваліфікували їхні дії як умисне знищення чужого майна і хуліганство, вчинене групою осіб.
Обвинувальний акт скерували в Печерський райсуд Києва.
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