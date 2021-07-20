Блогери завдали збитків власниці квартири на понад 370 тисяч гривень.

Печерська окружна прокуратура завершила розслідування щодо п’яти киян, які влаштували погром в орендованій квартирі заради ролика у TikTok. Блогери постануть перед судом.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

Інцидент стався ще торік у квітні. Компанія взяла на добу в оренду квартиру по бульвару Лесі Українки через ріелтора. Пізно ввечері п’яна молодь почала трощити у квартирі меблі й псувати інтер’єр.

Як свідчать кадри, опубліковані у мережі, блогери дістали кухонний ніж і пройшлися ним по натяжній стелі.

Також п’яна компанія зірвала шпалери, розбила і пошкодила техніку, елементи інтер’єру і дрібні побутові прилади, а потім перейшла до скляних виробів. Хлопці та дівчата палили у помешканні цигарки й посеред ночі гучно ввімкнули російський реп.

Молодь знімала погром на камеру телефона і розмістила доказ скоєння злочину у себе на сторінках в TikTok.

Блогери завдали збитків власниці квартири на понад 370 тисяч гривень. Правоохоронці кваліфікували їхні дії як умисне знищення чужого майна і хуліганство, вчинене групою осіб.

Обвинувальний акт скерували в Печерський райсуд Києва.

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Автор: Яна Ставська