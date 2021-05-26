У Києві іноземці влаштували чотири ДТП та стрілянину, а потім півтори години тікали від поліції. Їх вдалося затримати.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"Більш ніж півтори години тривала у столиці погоня за авто Kia, яка закінчилася на вул.Стеценка близько 01:30 ночі. Поліція затримала 3 чоловіків кавказької зовнішності, які влаштували 4 зіткнення і стрілянину", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляється, у столиці було оголошення план перехоплення.
За даними "Магнолія-ТВ", погоня за автівкою була через 6 районів Києва.
За даними видання, на ВДНГ відбулась стрілянина між КІА та автомобілем Audi. Наразі невідомо, хто в кого почав стріляти.
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