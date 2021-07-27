Зловмисника, який пошкодив клумби, затримали.

У Києві затримали чоловіка, який пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної сотні в центрі столиці.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Інцидент стався минулої ночі. "Сьогодні вночі до поліцейських, які несли службу у центральній частині Києва, звернулись перехожі із повідомленням про пошкодження клумб на Алеї Героїв Небесної сотні. Правоохоронці негайно вирушили на місце події, де встановили правопорушника", - йдеться у повідомленні.

Затриманого доставили до відділку поліції. Там було з'ясовано, що це уродженець Донецької області, 1980 року народження. Мотиви свого вчинку він пояснити не зміг.

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Нагадаємо, раніше в Києві на Майдані Незалежності підліток справив потребу у фонтан. Він це зробив не зважаючи на велику кількість перехожих поряд.

До цього львів'янка вирішила з розмахом відсвяткувати власне повноліття й зробила це на меморіалі Героям Небесної сотні. У святкуванні брали участь кілька дівчат. Вони танцювали під російську музику й фотографувалися прямо на меморіалі. Судячи з кадрів, не обійшлося без вживання алкоголю. Завершилося дійство масштабним феєрверком.

Автор: Юрій Годован