Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Служба безпеки затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з РФ під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Як зазначає СБУ, зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який наразі засуджений за масштабну корупцію.

За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії "Єдина Росія". Напередодні "єдиного дня голосування" жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

"Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди. Так, у період співпраці з "виборчим штабом" партії Кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів", - інформує СБУ.

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Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн. Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що наразі підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Прізвище колаборантки не вказується. Однак відомо, що 2 березня 2023 р. Вищий антикорупційний суд України визнав мера Полтави Олександра Мамая винним в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків. Він засуддежний до 5 років розбавлення волі з іспитовим строком 1 рік, також суд заборонив протягом 1 року обіймати керівні посади.

Справа Мамая

Як повідомляв УНІАН, справа Мамая стосується фіктивного працевлаштування до комунального підприємства "Інститут розвитку міста" хатніх робітниць, які працювали у помешканні мера Полтави. Під час суду посадовець визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством.

Крім того, Мамай також був обвинуваченим у справі щодо несанкціонованого розголошення інформації про ЗСУ. Розгляд цієї справи відбувається у закритому режимі.

У 2021 році мер Полтави відзначився тим, що обурив українців проросійською заявою про те, що на Сході України війна йде не з російськими бойовиками, а між "братами". І це сказано було на тлі того, що на Донбасі знаходяться російські найманці і йде накопичення військ РФ біля кордонів України.

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