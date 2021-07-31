Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили близько 1 кг канабісу, а також амфетамін та інші психотропи.

У Києві правоохоронці затримали 18-річного наркоторговця за фактом зберігання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів з метою збуту.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, хлопця затримали під час відпрацювання оперативної інформації, а в ході особистого обшуку вилучили близько 1 кг речовини, схожої на канабіс.

"Надалі, за адресою проживання затриманого було вилучено ще 191 згорток з порошкоподібною речовиною, схожої на психотропну речовину амфетамін, загальною масою близько 200 г, близько 500 г речовини, схожої на канабіс, близько 40 г речовини, схожої на психотропну речовину MDMA, близько 60 г речовини, схожої на психотропну речовину PVP, які затриманий зберігав для збуту наркозалежним", - йдеться у повідомленні.

Вартість вилучених речовин становить близько 500 тис. грн.

Його затримано у порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Тамара Отовська