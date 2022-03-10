Для сполучення лівого та правого берега Києва сьогодні відкриті Північний та Дарницький мости.

Міська влада Києва нагадує водіям про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху (ПДР) та попускати автівки "швидкої" та гуманітарні вантажі, адже у місті зросла кількість ДТП.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

"У місті значно зросла кількість ДТП, у тому числі з тяжкими наслідками. Велике прохання до водіїв – дотримуватися ПДР, швидкісного режиму та поважати один одного. Пропускайте без черги машини "швидкої" допомоги та машини з гуманітарним вантажем!" – наголосив він.

Поворозник зазначив, що місто працює в штатному режимі. Комунальники забезпечують столицю теплом, водою, світлом та зв’язком. Після завершення комендантської години почали відкриватися магазини та аптеки, почав роботу, там де це можливо, громадський транспорт. Для сполучення лівого та правого берега Києва сьогодні відкриті Північний та Дарницький мости.

Також у КМДА закликали киян не залишати домівки без нагальної потреби, а за сигналу повітряної тривоги негайно йти в укриття.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що автобус з евакуйованими потрапив у ДТП на Черкащині. Внаслідок аварії травмувалися п’ятеро дорослих, яких доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

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