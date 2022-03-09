У салоні перебували дорослі та діти.

У Черкаській області в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з евакуйованими людьми.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Черкаській області.

"Сьогодні, дев'ятого березня, близько 20:00 години на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в Городищі сталася дорожньо-транспортна пригода з евакуаційним автобусом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, попередньо встановлено, що автобус перевозив дорослих та дітей. Внаслідок ДТП травмувалися п’ятеро дорослих, яких доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

На місці події працювали правоохоронці, медики та рятувальники. Рух транспорту було обмежено до усунення наслідків ДТП.

Як повідомляв УНІАН, з окупованих Ірпеня та Ворзеля вдалося вивезти понад три тисячі осіб. Також більше тисячі людей евакуювалися з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки.

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