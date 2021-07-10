Під час святкування Івана Купала у Коростені пізно ввечері 9 липня вибухнули каністри з бензином. Повідомляється про трьох постраждалих.
Як повідомили в поліції Житомирської області, вибух стався близько 23 години 9 липня.
Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, вибухнули каністри з бензином під піротехнікою. Очевидці стверджують, що вибух був настільки сильний, що у мешканців у районі водоканалу затрусились шибки у вікнах.
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"На відео видно, що на багатті сидів хлопчина. Цього, що був знизу з каністрою, зривною хвилею відкинуло в річку, а другий, що був зверху, впав прямо в багаття. Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду", - розповіли очевидні з місця події.
Попередньо відомо, що до медичного закладу з опіками звернулись троє жителів райцентру. Їм було надано необхідну допомогу та призначено амбулаторне лікування.
Станом на ранок 10 липня інформації про інших постраждалих унаслідок інциденту немає.
У поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України.
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