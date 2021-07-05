Постраждалого забрали до лікарні з термічними опіками спини, плечей та ніг.

У селі Мошни Черкаської області під час святкування Івана Купала до багаття впав 18-річний хлопець.

Про це розповіла речниця центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок, у понеділок, 5 липня, повідомляє "Суспільне".

Медики отримали виклик 3 липня о 22:41.

"Повідомили, що молодий чоловік упав у вогонь. Медики прибули до місця події за сім хвилин та надали 18-річному хлопцю допомогу на місці події", - зазначила речниця.

Згодом хлопця ушпиталили до опікового відділення Першої черкаської міської лікарні з термічними опіками спини, плечей та ніг.

За попередньою інформацією, у нього обпечено понад 30% тіла.

Свято Івана Купала

Свято Купала - одне з дохристиянських свят східних слов'ян, яке згодом за християнською прив'язкою почало припадати на ніч 6-7 липня.

Читайте такожУ Чернівецькій області на завуча медколеджу вилили відро фекалій (відео 18+)Купальське вогнище - обов'язковий атрибут святкування. Через нього стрибають дівчата і хлопці поодинці або парами. У давнину серед іншого вважалося, що коли дівчина та хлопець, які кохають одне одного, стрибають, взявшись за руки, і їхні руки залишаються з'єднаними, то, побравшись, закохані все життя проживуть разом.

Водночас нерідко молоді люди просто змагаються, хто стрибне через вогнище якнайвище та якнайдалі.

З купальськими вогнищами пов'язано чимало нещасних випадків. Так, зокрема, у 2018 році в лікарні Харкова померла 5-річна дитина, яка впала у багаття під час святкування.

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Автор: Катерина Комолова