Він виконував роботи з підготовки до ремонту дробарки.

На території Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату упав з висоти робочий. Медикам не вдалося його реанімувати.

Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався 30 вересня. 38-річний чоловік виконував роботи підвищеної небезпеки на висоті близько 12 метрів.

За попередніми даними, він не зміг втриматися і зірвався. Чоловік отримав важкі травми.

Читайте такожУ Маріуполі чоловік вколов дівчині психотропи та зґвалтував їїНа місце прибули працівники аварійно-рятувальної служби підприємства, карета швидкої медичної допомоги, реанімаційна бригада та рятувальники.

Медики намагалися реанімувати чоловіка, але не змогли. Також на місце події прибули поліцейські.

На підприємстві повідомляють, що того дня робітник виконував планові роботи з підготовки до ремонту дробарки.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області зірвалися з висоти робітники, які встановлювали кондиціонер.

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Автор: Людмила Жерновська