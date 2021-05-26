Зловмисники, які розмістили біля колії підозрілий предмет, закликали "викликати саперів".

У Кривому Розі вибухотехнікам довелося знешкоджувати підозрілу коробку з незвичайним закликом.

Деталі інциденту розповіли в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Там наголосили, що отримали повідомлення про залишений на колії біля станції "Інгулець" невідомий пристрій. Предмет зловмисники підписали "бомба", також там було розміщено заклик "викликайте саперів". До коробки було примотано мобільний телефон.

"Після ретельного огляду невідомого предмета вибухотехніки прийняли рішення про його знешкодження. У результаті вибухом направленої дії правоохоронці знищили підозрілий пристрій. Наразі проведено огляд місця, де все сталося. Поліцейські відпрацьовують камери відеонагляду та встановлюють всі обставини події", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив свою 21-річну співмешканку. За словами правоохоронців, пара посварилася, і хлопець облив свою співмешканку легкозаймистою речовиною, після чого підпалив та втік. Дівчину з тілесними ушкодженнями забрали до лікарні.

До цього у Кривому Розі знайшли мертвою зниклу 20-річну дівчину - вона повісилася на дереві.

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Автор: Юрій Годован