У Лисичанську на шахті внаслідок обстрілів російських загарбників виникло загоряння бункеру з вугіллям, є загиблі та поранені.
Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Луганської обласної військової адміністрації станом на 8:00.
"Луганщина: за день - близько 50 зруйнованих будинків. Авіаудари по Гірській та Попаснянській громадах", - йдеться у зведенні.
У Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16, у Сєвєродонецьку - 5.
Також росіяни влучили по школі та підприємству "Азот" – там сталося займання, пожежу ліквідовано.
"У Лисичанську виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті. Є загиблі та поранені. Детальна інформація уточнюється", - додали в ОВА.