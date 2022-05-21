За день в Луганській області зруйновано близько 50 будинків.

У Лисичанську на шахті внаслідок обстрілів російських загарбників виникло загоряння бункеру з вугіллям, є загиблі та поранені.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Луганської обласної військової адміністрації станом на 8:00.

"Луганщина: за день - близько 50 зруйнованих будинків. Авіаудари по Гірській та Попаснянській громадах", - йдеться у зведенні.

У Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16, у Сєвєродонецьку - 5.

Також росіяни влучили по школі та підприємству "Азот" – там сталося займання, пожежу ліквідовано.

"У Лисичанську виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті. Є загиблі та поранені. Детальна інформація уточнюється", - додали в ОВА.

Вас також можуть зацікавити новини: