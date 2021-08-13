Авто не вдалося врятувати, воно вигоріло дотла.

Вантажівка спалахнула прямо на дорозі у Львівській області. Пожежники боролися з вогнем цілу годину.

Про це повідомляє ТСН.

Фура загорілася просто посеред траси "Львів-Тернопіль" біля села Тарасівка. У вантажівці знаходилися 10 тонн фарби та 5,6 тонни електродів.

В результаті інциденту водій вантажівки не постраждав. Чоловік встиг вчасно вискочити з авто та відійти на безпечну відстань.

Через фуру, що палала, на дорозі утворилася Затори. При цьому густий чорний дим було видно на десятки кілометрів.

Рятувальники, які приїхали на виклик, близько години гасили пожежу, але врятувати вантажівку не вдалося – вона вигоріла дотла. Правоохоронці встановлюють причину загоряння та з'ясовують всі обставини події.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві на вулиці крайній у Деснянському районі стався інцидент з маршруткою. На той момент в салоні знаходилися пасажири. На щастя, вони встигли вибігти.

Сам інцидент стався недалеко від лісового кладовища. Повідомляється, що за кілька хвилин маршрутка згоріла дотла.

Автор: Анастасія Горбачова