Попередні причини загоряння не повідомлюються.

У Бердянську під час руху загорілася маршрутка. У автобусі на момент інциденту знаходились водій та пасажири.

Про це повідомило місцеве видання pro.berdiansk.biz.

Надзвичайна подія сталася 25 липня близько 11:00 на проспекті Західному. Автобус ГАЗ, що прямував по 17-му маршруту, загорівся на ходу. В результаті НП ніхто не постраждав.

Попередні причини загоряння не повідомлюються. Вогонь гасили пожежники. Користувачі мережі відмітили, що громадський транспорт, який працює за цим маршрутом, часто буває перевантажений пасажирами.

Читайте такожДитина раптово померла у стоматології МаріуполяОкрім цього, автобус загорівся на дорозі, яка має крутий підйом вгору. Там, додали місцеві жителі, часто стаються аварії та ДТП.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Бердянську сталася трагедія. Двох випадкових перехожих вбило струмом.

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Автор: Світлана Закелова