До аеропорту приїхало багато рятувальників та машин швидкої допомоги.

У Львові літак зайшов на аварійну посадку в місцевому аеропорті. Він летів з Кіпру. Пілот просив аеропорт дозволити екстрену посадку, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє видання "Варта1".

Так, 4 вересня, приблизно у 12:30, літак з Кіпру здійснив аварійну посадку. В аеропорту вже були готові зустрічати літак, на місце прибули рятівники та медики.

За словами мешканців Львову, вони бачили, як літак дуже низько пролітав над землею. У бік аеропорту їхало багато машин швидкої допомоги та служби порятунку, повідомили виданню свідки.

Відомо, що зараз літак з Кіпру вже доправили до старого аеропорту. Проте на місці посадки й досі залишаються рятівники. За даними ЗМІ, при аварійній посадці ніхто не постраждав. Але причини інциденту та деталі ситуації поки що не розголошуються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українська блогерка образила Львів і втрапила у скандал. Вона назвала це місто "дірою".

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Автор: Поліна Кузенко