У центрі Львова в готелі на вулиці Коперника сталася пожежа.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області.
Пожежа виникла зранку в перекриті між мансардним поверхом та дахом триповерхової будівлі готелю.
З приміщення адміністрація закладу евакуювала 10 відвідувачів.
"Внаслідок пожежі вогнем знищено дах та перекриття на площі 60 кв.м., комутаційний щит, підвісну стелю на площі 10 кв. м., пошкоджено стелю та стіни на площі 45 кв. м", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини виникнення займання встановлюються.
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