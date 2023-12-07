"Бабуся" виявилася розшукуваним військкоматом 30-річним чоловіком.

У Львові патрульні розшукали чоловіка, який у костюмі бабусі катався вулицями на прив’язаних до автомобіля лижах. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Зазначається, що вчора у соціальних мережах поширили відео, де бабусю на лижах тягне позаду себе автівка BMW вулицями міста. Патрульні одразу відреагували та виявили автомобіль на вулиці Шевченка. Перевіривши дані "бабусі", нею виявився 30-річний чоловік.

На громадянина інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (порушення ПДР пішоходом) КУпАП.

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Також вияснилося, що чоловік перебуває у розшуку за ст. 210 (порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію передали до військкомату.

За інформацією видання Zaxid.net, львів’янин, якого розшукала поліція, це місцевий блогер Тарас Іващишин. Він часто знімає на відео пранки. Кілька років тому він їздив Львовом на авто "Жигулі", яке оббив старими килимами.

Інші інциденти на дорогах Львова

У Львові двоє чоловіків пересварилися на дорозі через те, хто кого першим повинен був пропустити. Ситуація набула особливо принизливого характеру, коли з'ясувалося, що один з них – військовий. Його звинуватили у незнанні правил дорожнього руху.

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