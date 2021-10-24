Правоохоронці встановили, що до викрадення може бути причетний колишній співмешканець матері дитини, житель Тернопільської області.

Поліція Львівщини розшукує зловмисника, причетного до викрадення 9-місячної дитини. Також правоохоронці встановлюють місцеперебування самої дитини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області у Facebook.

"Співробітниками поліції Львівщини розшукується малолітня Нечаєва Вікторія Олександрівна, 05.01.2021 р.н., мешканка Львова. Як попередньо встановили правоохоронці, дитину могли викрасти, і що до цього може бути причетний колишній співмешканець матері дитини, Лукач Юрій Васильович, 22.04.1990 р.н., мешканець селища Підволочиськ Тернопільської області", - йдеться у повідомленні.

До розшуку дитини задіяні оперативники кримінальної поліції, ювенальні поліцейські усіх територіальних підрозділів поліції, а також співробітники карного розшуку, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщині. Орієнтування надіслані до поліції інших областей.

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Раніше повідомлялося, що у Київській області розшукали хлопчика, якого з ліцею "викрала" матір.

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Автор: Тамара Отовська