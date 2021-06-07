У Львові внаслідок зіткнення маршрутки з деревом госпіталізовано 5 пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
За інформацією управління транспорту міськради, ДТП сталася сьогодні зранку на вул. Левандівській – автобус №11 в’їхав у дерево.
«Внаслідок зіткнення постраждали 5 пасажирів. Їм надали медичну допомогу і госпіталізували», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ Львові п’яний водій, втікаючи від поліції, врізався в іномарку і в’їхав у будинок (фото)Зазначається, що причини ДТП встановлюють. Поліція розглядає кілька версій.
Як повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, за попередніми даними, водієві маршрутки під час руху стало погано.
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