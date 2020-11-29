Хлопчик та дівчинка померли в лікарні.

У місті Марганець Дніпропетровської області в результаті пожежі загинули двоє малолітніх дітей.

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Як повідомляється на сайті Управління ДСНС в Дніпропетровської області, рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Перспективній о 22:44 28 листопада.

Після прибуття на місце вогнеборці встановили, що займання виникло у двокімнатній квартирі, розташованій на п’ятому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Всередині помешкання перебувала жінка та двоє маленьких дітей.

Рятувальники на руках винесли з палаючої оселі хлопчика, 2019 року народження, та дівчинку, 2016 року народження. Жінка вийшла самостійно.

Постраждалих дітей передали медикам для подальшої госпіталізації. Та діти померли в лікарні.

Пожежу ліквідували о 23:37, вогнем пошкоджено домашнє майно в коридорі квартири.

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Автор: Дмитро Захаров