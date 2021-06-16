Тіло жінки з ушкодженнями виявили напередодні ввечері.

У Миколаєві у власній квартирі вбили пенсіонерку - її тіло виявили напередодні ввечері.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

"15 червня близько 20:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків про те, що у квартирі по вул. Передовій виявлено тіло 69-річної жінки з тілесними ушкодженнями", - йдеться у повідомленні.

На місце прибули слідчі, керівництво главку та співробітники окружної прокуратури. Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу.

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За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство" та проводять розслідування. Проводяться заходи для встановлення обставин смерті пенсіонерки.

Як повідомляв УНІАН, днями у Дніпрі жителі масиву Тополя виявили під балконами будинку труп чоловіка.

До цього у Києві в суботу ввечері на вулиці Олени Теліги біля АЗС у кущах виявили оголене тіло жінки. Труп випадково побачив перехожий.

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Автор: Юрій Годован