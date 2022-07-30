З початком російського повномасштабного вторгнення у Харківській області, зокрема Харкові, значно зменшилася кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості.

На Харківщині за останні місяці вчинення деяких загальнокримінальних злочинів зменшилося у рази, є такі що взагалі зійшли нанівець.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області, генерал поліції 3-го рангу Володимир Тимошко в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, з початком російського повномасштабного вторгнення у Харківській області, зокрема Харкові, значно зменшилася кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості.

"Значно зменшились саме побутові злочини. По-перше, це пов’язано зі значним виїздом людей з міста до області – з великою кількістю ВПО. По-друге, я вважаю що це основне – саме наш народ. Наші люди один одному допомагають і якщо щось було можливо до 24 лютого, то зараз всі дійсно об’єдналися. Зменшення кількості злочинів ми констатуємо не просто в якісь проценти - вони зменшилися в рази",- відмітив Тимошко.

Він додав, що вчинення деяких загальнокримінальних злочинів взагалі зійшло нанівець - просто до повного нуля.

"Наприклад за останні три місяці ми не констатуємо жодної кваліфікованої квартирної крадіжки, тобто це крадіжки які вчиняються шляхом підбору ключа "професійними злодіями". Жодного такого злочину",- акцентував Тимошко.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині розпочато досудове розслідування щодо жінки, яка в окупованому Куп'янську заявила, що "довго чекала на російських "визволителів".