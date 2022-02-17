Водій виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

У Київському районі Одеси водій на іномарці збив дівчинку, що переходила дорогу, і протаранив три припарковані автомобілі.

Про це журналістам повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією, сьогодні ввечері водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухаючись по проспекту Небесної сотні в напрямку проспекту Академіка Глушка, виїхав на регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора.

В результаті, він збив 12-річну дівчинку, що переходила дорогу. Потім за інерцією продовжив рух та врізався в припарковані автомобілі. Три машини пошкоджені. Дівчинка доставлена до лікарні.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі помітили чоловіка, який їхав проїжджою частиною на електричному велосипеді з двома дітьми, порушуючи правила дорожнього руху і ставлячи під удар життя неповнолітніх.

На опублікованому ролику видно чоловіка, який їде на електровелосипеді. При цьому одна дитина сидить попереду нього, а друга позаду, обхопивши "водія" руками. Діти жодним чином не застраховані від падіння, як і сам чоловік. В них навіть немає шоломів.

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