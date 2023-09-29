Внаслідок вибухів загинули 57 людей та понад 50 - були поранені.

У Пакистані стався теракт - у двох мечетях пролунали вибухи під час святкування дня народження пророка Мухаммеда.

Як пишуть Reuters та Al-Jazeera, внаслідок атаки загинуло щонайменше 57 осіб.

Перший вибух пролунав у мечеті в провінції Белуджистан на кордоні з Афганістаном. У результаті загинуло 52 людини та ще понад 50 - отримали поранення.

За словами начальника місцевої поліції, до цього причетний смертник-терорист. Він підірвав себе біля поліційної машини, яка стояла поруч із релігійною установою.

Другий вибух пролунав у мечеті в провінції Хайбер-Пахтунхва, яка також поряд з Афганістаном. В результаті вибуху загинуло п’ять осіб та щонайменше 10 - було поранено.

Наразі жодна з організацій не заявила про свою причетність до здійснення теракту.

Інші теракти у світі

Раніше УНІАН повідомляв, що в Тель-Авіві семеро людей отримали поранення в результаті теракту, скоєного імовірно палестинцем. Крім того, у Єрусалимі чоловік в'їхав на авто в натовп перехожих, серед них є постраждалі.

У Малі стався потрійний теракт. Внаслідок атаки в місті Севаре в центральній частині країни загинули щонайменше дев'ятеро людей.

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