У Павлограді жінка пробачила своєму ґвалтівнику та передумала відправляти його за ґрати

Жертва відмовилася від претензій до кривдника.

Жителька Павлограда пробачила дорожньому робітнику, який влітку зґвалтував її просто на вулиці. Суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє "Бегемот" з посиланням на рішення суду.

Інцидент стався 21 червня у Павлограді. Підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, познайомився з жінкою поблизу одного із закладів.

Читайте такожУ Москві дівчина вистрибнула з четвертого поверху, рятуючись від ґвалтівникаЗгодом чоловік запропонував жінці вступити з ним в інтимний зв'язок, але та відмовила.

Проте зловмисника не влаштувала така відповідь. Він погрожував жертві фізичним насильством, а потім зґвалтував її.

Жінка звернулася у поліцію та повідомила, що стала жертвою зґвалтування. Кривдника затримали. Однак згодом потерпіла відмовилася від претензій до підозрюваного та звернулася до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, відмовившись від звинувачення, оскільки не хоче відправляти за ґрати свого кривдника.

На підставі цього Павлоградський суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності. Обвинувачений на суді підтвердив викладені в обвинувальному акті обставини кримінального правопорушення, а також запевнив суд, що не є родичем потерпілої.

Кримінальне провадження за ч.1 ст. 152 КК України на підставі п.7 ч.1 ст.284 КПК України у зв'язку з відмовою потерпілої від звинувачення.