За попередньою інформацією, жінці було близько 70 років, їй стало зле.

У четвер, 17 червня, під Павлоградом Дніпропетровської області у пасажирському поїзді «Костянтинівка – Одеса» померла жінка.

Про це пише «Інформатор» з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що у зв'язку з цим в Дніпрі затримували рейси на годину, поки на місці чекали поліцію і карету «швидкої допомоги».

За попередньою інформацією, померлій жінці було близько 70 років.

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Як повідомляють пасажири, які очікують поїзда на вокзалі в Дніпрі, рейси затримували як мінімум на годину.

Смерть пасажира поїзда № 358 «Рахів – Київ»: подробиці

12 червня стало відомо, що в поїзді № 358 з верхньої полиці впав чоловік. Вранці він раптово помер.

Повідомлялося, що після падіння він повідомив дружині, що почувається добре. Однак під ранок йому стало гірше.

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Автор: Катерина Шварц