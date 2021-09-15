У патрульній службі підтвердили факт конфлікту.

Управління патрульної поліції ініціювало службове розслідування щодо дій свого співробітника Артема Баценка, який принципово відмовлявся спілкуватися з заявницею українською мовою.

Про це йдеться у повідомленні правоохоронців, пише Депо. Хмельницький.

В управлінні, зокрема, підтвердили факт конфлікту через мову.

"11 вересня о 23-й годині, під час опрацювання виклику, виник конфлікт громадянки з патрульним роти тактико-оперативного реагування УПП у Хмельницькій області. Жінка вимагала, щоб поліцейський спілкувався з нею українською мовою, на що патрульний не реагував. У зв’язку з вказаною подією призначено службове розслідування", – йдеться у повідомленні патрульних.

Читайте такожХарків’янка, яка нецензурно висловлювалася про День вишиванки, вже вибачаєтьсяКонфлікт між Баценком та місцевою мешканкою отримав розголос 14 вересня. Патрульний, приїхавши на виклик через з’ясування побутової справи, розмовляв з заявницею російською мовою, а коли жінка попросила його перейти на державну – відмовився.

Патрульного незабаром підтримали його колеги, які разом з ним приїхали на виклик. Правоохоронці вказували, що закон нібито дозволяє працівнику правоохоронних органів говорити російською.

16 липня 2021 року в Україні набули чинності нові положення ухваленого у 2018 році Закону про мову. Від літа усіх працівників сфери надання послуг зобов’язали звертатися до громадян українською мовою. Проте законом не забороняється обслуговування іншими мовами на прохання клієнтів, зокрема російською.

Відтоді в Україні не вщухали мовні скандали, учасники яких переважно відмовлялися обслуговувати громадян державною. Противники Закону стверджують, що він нібито дискримінує мови нацменшин.

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Автор: Віолетта Орлова