Учора провели розтин тіла померлої дитини. Експертиза триватиме протягом місяця.

Смерть 7-річного хлопчика у Черкасах настала внаслідок травми голови та крововиливу.

Про це сьогодні в ході засідання виконавчого комітету Черкаської міської ради заявив начальник Черкаського районного управління поліції Володимир Матюшенко.

"Смерть настала від травми голови та субдуральної гематоми", - сказав він.

Матюшенко додав, що учора провели розтин тіла померлої дитини.

"Судово-медичні експерти отримали постанову на проведення експертизи. Після отримання усіх аналізів експерт надасть висновок", - зазначив поліцейський та уточнив, що експертиза триватиме протягом місяця.

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Крім того, начальник райуправління поліції розповів, що експерт ще при житті хлопчика не зафіксував на його тілі укусів тварин.

Також, за словами Матюшенка, наразі правоохоронці перевіряють покази матері та вітчима хлопчика.

"Мати перебувала у Києві з лютого по березень та з травня по серпень. Нібито їй робили операцію. Чоловік перебував разом з нею з кінця червня, залишивши на своїх батьків 7-річного хлопчика та 3-річну дівчинку", - доповів він.

Правоохоронець поінформував, що наразі поліція перевіряє, чи дійсно жінці робили операцію у столиці, щоб правильно кваліфікувати її дії та вітчима хлопчика.

Смерть дитини в Черкасах - що сталося

24 серпня у Черкасах госпіталізували травмованого семирічного хлопчика. У дитини діагностували гематому головного мозку, у неї були травмовані губи та вуха. 6 вересня дитина померла, не виходячи з коми.

Попередньо повідомлялося, що хлопчика покусали собаки. Також озвучувалася версія, що він упав із купи цегли й травмувався.

За даним фактом відкриті провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

31 серпня 51-річну жительку Черкас, яка тимчасово доглядала за дитиною, взяли під варту.

За версією слідства, підозрювана, спостерігаючи поганий стан здоров’я хлопчика, не звернулася до лікарів та намагалася самостійно надавати йому медичну допомогу.

4 вересня також заарештували її чоловіка.

Автор: Світлана Макринська