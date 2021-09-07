Правоохоронці зазначили, що дитина близько 5 діб лежала нерухомо, поки не опинилася в лікарні.

Закатований до смерті семирічний Андрій Лясов пролежав нерухомо близько п'яти діб до того, як опинився в лікарні. Тіло дитини передали на розтин.

Про це пише "Про все".

За словами начальника Черкаського райуправління поліції Володимира Матюшенка, експертизи встановлять, чи дійсно до травм дитини причетні собаки.

"Відповідь на питання, чи можна було врятувати дитину, дасть нам експерт, який проводить експертизу і розтин. З аналізів стане відомо, чи є слина собак в крові. Якщо були причетні до травм тварини, це покажуть експертизи", - пояснив правоохоронець.

Читайте також"Головою об стінку бився": рідна бабуся замученого хлопчика з Черкас розповіла, як з нього знущалися батькиПри цьому Матюшенко вказав, що дитина потрапила в лікарню вже з пролежнями, а значить він нерухомо лежав близько п'яти діб. Водночас причина смерті хлопчика – травма голови. Тіло дитини відправили на розтин.

У поліції підтвердили, що сім'я Лясових була конфліктна і провокувала сусідів на сандали.

Тортури 7-річного хлопчика з Черкас: що відомо

24 серпня в Черкасах з ознаками мозкової коми третього ступеня госпіталізували травмованого семирічного хлопчика. Медики діагностували у дитини гематому головного мозку, відірвані губи та погризені тваринами вуха. Крім того, на тілі виявили сліди опіків від сигарет.

За попередньою інформацією, 7-річний хлопчик пролежав без свідомості кілька днів.

За даним фактом прокуратура порушила два кримінальні провадження: за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

25 серпня в лікарні повідомили, що життя хлопчика підтримували препарати і апарати.

Читайте також"Тримали у страху весь район": ЗМІ дізналися нові подробиці про бабусю понівеченого хлопчика у ЧеркасахЗгодом стало відомо, до тортур дитини в Черкасах може бути причетна його нерідна бабуся. Попри те, що вона говорить іншу версію - нібито хлопчик впав з купи цегли, віри цим словам не було.

Бабусі хлопчика оголосили підозру, при огляді дитини експерти, зокрема, виявили серйозну травму голови. Після цього батько хлопчика з Черкас зробив несподівану заяву, але сказав, що тортур не було.

30 серпня у закатованої сім'єю дитини з Черкас почали відмовляти органи.

Згодом депутат вказав на дивну поведінку батьків і поліції, а також розкрив нові деталі катування дитини в Черкасах.

31 серпня суд у закритому режимі вирішив долю бабусі закатованого хлопчика з Черкас, жінку взяли під варту на два місяці. Після цього вона озвучила нову версію травмування дитини.

Після цього лікарі продовжили боротьбу за життя дитини, але 5 вересня дитина померла, не виходячи з коми.

Після смерті 7-річного Андрія жителі Черкас стали масово нести до його будинку квіти, іграшки і записки з вимогою розслідування смерті дитини.

Автор: Анастасія Горбачова