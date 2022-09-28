Водій не побачив українця завчасно через погану видимість і сильний дощ.

У Польщі 39-річного українця переїхала автіка. Чоловік загинув.

Про це повідомляє plonskwsieci.pl.

Трагедія сталася біля села Міхалувек Плонського повіту Мазовецького воєводства близько 21 години вечора.

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27-річний поляк за кермом легковика BMW випадково наїхав на людину, яка лежала на дорозі.

Водій не побачив загиблого завчасно через погану видимість, сильний дощ та темряву. Зазначається, що чоловік на момент ДТП був тверезим.

На місце прибули медики, однак вони змогли лише констатувати смерть українця. Правоохоронці з'ясовують обставини аварії. Тіло загиблого забрали на розтин.

Українці за кордоном

Із початком повномасштабного вторгнення Росії до України ООН зафіксувала понад 7,4 мільйони осіб, що виїхали з країни до Європи. Станом на 22 вересня, 4,1 мільйони зареєстровані у програмах захисту.

Найбільше українських біженців прийняли Польща, Німеччина (понад мільйон кожна) та Чехія (від 300 до 500 тисяч).

За даними дослідження настроїв українських біженців EWL Group за початок серпня, у Польщі про наміри повернутися в Україну говорять 58% українців, що виїхали, у Чехії – 56% опитаних.

Однак вже в вересні, за результатами опитувань, близько 22% українських біженців, які оселилися в Польщі, планують повернутися додому до початку зими.

Попри це Польща готується до нової хвилі мігрантів з України. Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєдзєльський прогнозує, що це станеться через відсутність опалення в окремих регіонах країни.

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