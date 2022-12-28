Тіло українця з численними ножовими пораненнями знайшли у орендованій квартирі.

У польському місті Острув-Мазовецька жорстоко вбили громадянина України.

Як пише польське видання rmf24, вчора в одному з кварталів міста знайшли дуже понівечене тіло чоловіка. На місці виявлення тіла довгий час працювали співробітники кримінальної поліції районного штабу та слідчі окружної прокуратури міста.

Видання зазначило, що місцева прокуратура не оприлюднила жодної інформації щодо вбивства, окрім підтвердження того, що йде розслідування.

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Наразі у цій справі ніхто не затриманий.

Як зазначило видання, посилаючись на власні джерела, цей українець проживав у Польщі вже кілька років. За даними журналістів, убито 55-річного українця, який працював на молочному підприємтсві. Він винаймав квартиру, де і знайшли його тіло з численими ножовими пораненнями.

Загибель українців у Польщі

У Польщі час від часу стаються вбивства українців. Так 26 грудня стало відомо, що 42-річна біженка з України кидалася під колеса автомобілів у Варшаві, дізнавшись про те, що росіяни під час атаки вбили її 20-річну доньку.

А майже рік тому у новорічну ніч в Польщі вбили громадянина України. Поліція затримала 12 осіб. Серед них були українці та іноземці.

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