Жертвами восьмикласниць стали учні 3 класу.

Учениці 8 класу полтавської гімназії №12 систематично знущаються з молодших школярів. Дітей без одягу виганяють на вулицю чи зачиняють в туалеті.

Про це повідомляє Poltavske tv.

На поведінку дівчат масово скаржаться батьки третьокласників. Вони кажуть, що діти стали жертвами цькування. Учениці 8 класу нібито виганяють молодших дітей на вулицю і тримають там без одягу, зачиняють їх в туалеті та постійно чіпляються.

"Вони викинули його за шкірку на вулицю в самій кофті й тримали там майже всю перерву. Він плакав та дуже замерз й хотів йти додому в такому вигляді. Інші дівчата стояли й дивилися у вікно, спостерігали. Вони з нього знущалися й показували непристойні жести", – розповіла мама учня 3 класу Катерина Анісімова.

Читайте такожУ США дитина випадково застрелила чоловікаДо дітей дівчата навіть застосовують фізичну силу. Деякі третьокласники навіть отримали травми.

"Намагалися скрутити, витягнути на вулицю, порвали кофту та подряпали шию. Дівчата 8 класу попросили своїх однокласників не пускати малечу в туалет, тепер син боїться ходити в туалет", – сказала мама одного з постраждалих учнів Дар’я Карачевцева.

Крім того, батьки наголошують, що за порядок у школі повинна відповідати адміністрація. Натомість у гімназії процвітає булінг.

З ученицями 8 класу намагався поспілкуватися класний керівник 3 класу. Однак ті відповіли на зауваження педагога заявою у поліцію.

"Я зробив зауваження дівчатам, це було в учительській в присутності їхнього класного керівника. Вони вирішили, що їм не можна робити зауваження. Написали на мене заяву, а наступного дня один із батьків прийшов до мене", – повідомив класний керівник 3 класу Володимир Бойко.

Учениці заявили, що педагог накричав на них в учительській, а одну з дівчат смикнув за руку.

"У результаті даної конфліктної ситуації адміністрація надіслала звернення до поліції, також паралельно з цим звернулися батьки учениць. В ході проведення перевірки на вчителя склали адмінпротокол за дрібне хуліганство", – повідомив прес-офіцер поліції Полтави Василь Зуб.

Натомість класна керівниця 8 класу запевняє, що раніше проблем з учнями її класу не було. Педагог зазначила, що провела з дітьми профілактичну бесіду, а для з'ясування обставин у школі створили спеціальну комісію.

"За результатами цієї скарги створена комісія по розслідуванню, яка працюватиме до 29 грудня, за результатами цього службового розслідування вже будуть вживати заходи. Батьки повідомили, що учні восьмого класу цькують учнів третього класу, але факт цього ще не встановлений", – повідомила в.о. директора гімназії №12 Олена Семирот.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Запоріжжі школярки жорстко побили ровесниць за те, що ті нібито цілувалися з хлопцем однієї з нападниць.

Побиття тривало понад 10 хвилин. Дівчата кричали "вибачте!", просили відпустити, плакали, але це не зупинило знущань. У результаті нападу, у постраждалих виявили значні травми, проблеми з нирками, а також перелом носа. Одна з дівчат втратила зір на одне око.

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