Батьки дитини звинувачують лікарів у недбалості.

Гучний скандал розгорівся в реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні через смерть дворічного хлопчика. Батьки загиблої дитини вважають винними медиків.

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу Z.

Маленького Давида госпіталізували ще 24 грудня. Хлопчику поставили діагноз "обструктивний бронхіт". Призначене лікування дало свій результат, і хлопчик йшов на поправку, але 30 грудня йому різко стало погано.

За словами мами дитини, його стан погіршився нібито після крапельниці.

Читайте такожМережа обуривши вчинок жінки, яка справила потребу під пам'ятник Бандері у Львові (відео)"О 13-14 годині дитина прокинулася з дикими болями, вже о 17:00 йому було погано", - розповіла жінка.

Родичі хлопчика стверджують, що намагалися викликати лікаря, але близько півгодини медперсонал лікарні не реагував. Пізніше малюка перевели в реанімацію, де він помер через кілька годин.

"Ненадання першої допомоги, недбале ставлення. Коли ми просили про допомогу, всі мами чули, як я вибігала. Водночас нікого з лікарів не було поруч. Я вибігала неодноразово, всі мами з боксів чули, що я кричала, щоб швидко покликали лікаря", – поскаржилася тітка померлого хлопчика.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку за частиною 2 статті 140 "Неналежне виконання медичними працівниками своїх обов'язків" Кримінального кодексу України

У свою чергу голова Запорізької обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко заявив, що в той злощасний день в реанімації був безлад, а крім померлого Давида, там були ще четверо дітей. За його словами, родичі хлопчика поводилися неадекватно, погрожували медперсоналу та побили двох медбратів.

Читайте такожВ Одесі п'яний водій BMW зіткнувся з двох авто і електроопорою-є постраждалі (фото)"Робота реанімації була зупинена. Весь медичний персонал закрився і боявся тих людей, які бігали по лікарні та шукали лікаря для того, щоб влаштувати над нею розправу. На другий день побили ліфтерку", - зазначив голова лікарні.

У зв'язку з цим медики подали заяву в поліцію щодо батьків загиблого хлопчика.

Варто відзначити, що місцеві ЗМІ спочатку повідомляли про серцево-судинне захворювання у загиблого хлопчика. Наразі причину смерті дитини не називають. Проводиться експертиза.

Як раніше повідомляв УНІАН, восьмирічна дівчинка 1 січня померла в лікарні в Київській області. У халатності батьки звинувачують медиків Березанської лікарні.

У дівчинки піднялася температура, а після виникла блювота. Вже в лікарні стан дитини погіршився. Втім, до ранку 1-го січня жоден лікар, за словами батьків, кваліфікованої допомоги не надавав.

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