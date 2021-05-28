Інцидент стався у березні 2021 року у вбиральні ресторану "Колиба".

У Рівному шестикласник зґвалтував п’ятикласника.

Про це Rivne online повідомили у поліції.

До поліції звернулася матір п’ятикласника, яка розповіла, що у березні 2021 року у вбиральні ресторану «Колиба» в Рівному, в денний час доби, учень шостого класу вчинив дії сексуального характеру, пов’язані з оральним проникненням в його тіло.

Поліція розпочала провадження за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього), призначені всі необхідні експертизи, зокрема, психолого-психіатрична експертиза.

Читайте такожВ Одеській області подружжя "педагогів" ґвалтувало маленьких дітей та називало це "іграми" (фото, відео)

«По їх завершенню у червні буде прийнято рішення про притягнення особи до кримінальної відповідальності», - зазначає заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк.

Стаття передбачає покарання у вигляді десяти років позбавлення волі, але оскільки шестикласник не досягнув віку кримінальної відповідальності, поліція застосує примусові заходи виховного характеру.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко