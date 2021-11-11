За словами іноземця, вбивати кохану він не хотів.

Рівненський міський суд сьогодні обрав 48-річному громадянину Туреччини, підозрюваному в умисному вбивстві місцевої жительки, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права на заставу.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Зазначається, що 2 листопада в одній із орендованих квартир Рівного власниця помешкання виявила тіло 38-річної рівнянки. Правоохоронці встановили, що квартиру загибла винаймала для знайомого іноземця, якому приходила допомагати по господарству, і який після вбивства зник.

Правоохоронці заочно повідомили йому про підозру (ч. 1 ст. 115 КК України) та оголосили у державний розшук.

Читайте такожУ Харкові позашляховик протаранив групу пішоходів (відео)В ході оперативно-розшукових заходів, які тривали кілька днів, правоохоронці встановили маршрут іноземця та з’ясували, що він повернувся до Рівного. Його затримали 10 листопада біля залізничного вокзалу.

За словами іноземця, вбивати кохану він не хотів, а тілесні ушкодження наніс в ході сварки на ґрунті ревнощів. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Раніше повідомлялося, що у Татарстані викладачка через ревнощі напала з ножем на 17-річного учня.

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Автор: Світлана Макринська