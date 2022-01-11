Зловмисники вже затримані, вони раніше вже потрапляли в поле зору поліції.

Зловмисники побили і пограбували в Києві відомого журналіста, теле - і радіоведучого, співзасновника "Громадського радіо" Андрія Кулікова. Інцидент стався на проспекті Перемоги.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції в Facebook.

Відзначається, що інцидент стався ввечері 10 січня. Двоє чоловіків попросили у потерпілого "закурити", але коли він їм відмовив, то побили й обікрали. Зловмисники відібрали 3 тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон. При цьому нападники буквально вибили пін-код від карти.

Потерпілий звернувся в поліцію, й правоохоронці затримала підозрюваних протягом двох годин в одному з хостелів Києва. Грабіжниками виявилися 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний житель Волинської області. Один з чоловіків був раніше судимий за пограбування, крадіжки і незаконний оборот наркотиків, а другий звинувачується в крадіжці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 "Грабіж" Кримінального кодексу України. Затриманим вже повідомили про підозру, а Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою. Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі.

За даними Київ. Оперативний, постраждалим виявився журналіст, теле - і радіоведучий, співзасновник "Громадського радіо" Андрій Куликов.

Як раніше повідомляв УНІАН, Український журналіст, кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк виїхав з Росії після виклику його на допит в прокуратуру.

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