Чоловік також стверджує що у довідці ВЛК є неправдива інформація про стан його здоров’я.

На Тернопільщині засуджено чоловіка, який проігнорував отриману у ТЦК повістку на відправку до військової частини.

Як повідомляє Zaxid.net, у вироку, який винесли у березні 2024 року, чоловіка обвинувачують в ухиленні від призову під час мобілізації. У червні 2023 року він пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби, але проігнорував повістку на відправку до військової частини.

Як пояснив у суді обвинувачений, його затримали на вулиці та відвезли для проходження ВЛК у смт. Підволочиськ. За словами чоловіка, медичний огляд провели лише поверхнево та визнали його придатним до служби. Він стверджує, що у довідці ВЛК є неправдива інформація про стан його здоров’я (у чоловіка є варикоз, проблеми із хребтом та хронічні захворювання). Проте рішення ВЛК він не оскаржував.

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За словами чоловіка, він не прибув в ТЦК на відправку до військової частини, бо "морально не готовий до проходження військової служби та не готовий вбивати, а також не вміє користуватись зброєю".

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки тюрми. Водночас вирок ще можна оскаржити.

Скандали із ТЦК в Україні

Раніше у Хусті на Закарпатті молодий чоловік вчинив спробу самогубства в приміщенні місцевого ТЦК. За словами його дівчини, він зважився на це через жорстокі тортури, які пережив у військкоматі.

Також днями у Львові воєнкоми просто на вулиці затягнули в автобус волонтера. За словамти його дружини, її чоловіка просто викрали, а повістку вручили "заднім числом".

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