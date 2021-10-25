Жінка померла в лікарні після повторного інсульту

Моторошна історія сталася в Запоріжжі, де дівчинка реанімувала свою маму. Паралізована жінка кілька днів жила у квартирі з трупом чоловіка.

Про це повідомляє телеканал Alex.ua.

Жінка рік тому перенесла інсульт, після чого її паралізувало. Весь цей час за жінкою доглядав її чоловік. Дітей у пари не було.

Сусіди помітили, що дідусь Віктор перестав виходити з квартири, на телефонні дзвінки не відповідав, а двері ніхто не відкривав. Сусіди стукали у вікна квартири, оскільки вона знаходиться на першому поверсі, але безрезультатно. При цьому світло у квартирі було включено навіть вночі.

Читайте такожСинець під оком 8-річної дівчинки: на Житомирщині вітчима звинуватили у побитті дитини (фото)Сусіди викликали поліцію, але правоохоронці лише "понюхали" чи немає трупного запаху з квартири, після чого поїхали. Через громадський резонанс правоохоронці через суд отримали дозвіл на проникнення у квартиру.

У квартирі виявили знесилену жінку, яка лежала поруч з тілом померлого чоловіка. Її госпіталізували, але через два дні в лікарні вона померла. Медики повідомили, що у жінки стався ще один інсульт, коли помер її чоловік.

Відзначається, що у літнього чоловіка теж стався інсульт. Дідусь кілька днів пролежав, після чого помер, бо його паралізована дружина не могла нічого зробити. Жінка весь цей час дивилася як помирає її чоловік.

"Вони зі шкільної лави разом. Все життя, більше 50 років", - розповів сусід Володимир Степанов.

Як раніше повідомляв УНІАН, у метро Києва на станції "Дорогожичі" побачили тіло, накрите пакетом, на місці події працювали співробітники поліції.

Автор: Анастасія Горбачова