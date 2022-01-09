В селищі міського типу Якимівка Мелітопольського району Запорізької області у суботу вдень, 8 січня, в приватному будинку на вулиці Горького сталася пожежа, врятовано жінку.
Рятувальники дізналися про пожежу о 15:44, а о 16:12 її ліквідували, йдеться на сайті Головного управління ДСНС України у регіоні.
За даними відомства, в одному з кімнат будинку горів диван, площа займання становила 2 кв. м.
Читайте такожНа Вінничині відкрили справу за фактом пожежі, у якій загинув 7-річний хлопчик (відео)"Під час ліквідації (займання – Ред.) бійці ДСНС врятували жінку, особисті дані якої встановлюються, та передали лікарям швидкої допомоги. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі", – зазначається в повідомленні.
Для того, щоб погасити пожежу, залучали чотирьох співробітників ДСНС, використано одну одиницю техніки. Причину пожежі мають встановити згодом.
Раніше стало відомо, що у місті Біла Церква Київської області на вул. Левка Симиренка загорівся приватний житловий будинок, під час гасіння займання двох осіб знайшли загиблими.