У суботу вдень в одному із населених пунктів регіону у будинку сталася пожежа, зазначили рятувальники.

В селищі міського типу Якимівка Мелітопольського району Запорізької області у суботу вдень, 8 січня, в приватному будинку на вулиці Горького сталася пожежа, врятовано жінку.

Рятувальники дізналися про пожежу о 15:44, а о 16:12 її ліквідували, йдеться на сайті Головного управління ДСНС України у регіоні.

За даними відомства, в одному з кімнат будинку горів диван, площа займання становила 2 кв. м.

Читайте такожНа Вінничині відкрили справу за фактом пожежі, у якій загинув 7-річний хлопчик (відео)"Під час ліквідації (займання – Ред.) бійці ДСНС врятували жінку, особисті дані якої встановлюються, та передали лікарям швидкої допомоги. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі", – зазначається в повідомленні.

Для того, щоб погасити пожежу, залучали чотирьох співробітників ДСНС, використано одну одиницю техніки. Причину пожежі мають встановити згодом.

Раніше стало відомо, що у місті Біла Церква Київської області на вул. Левка Симиренка загорівся приватний житловий будинок, під час гасіння займання двох осіб знайшли загиблими.

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