Васілаке підтвердив, що хотів разом із сином виїхати в Молдову, але "розумів, що це не реально".

Заарештований у справі про вбивство поліцейського Валерій Васілаке на суді з обрання запобіжного заходу заявив, що стріляв у правоохоронця його син. На запитання журналіста УНІАН Василаке-старший заявив, що не очікував цього.

"Вистрілив син, він мені сказав, що подумав, що поліцейський застрелив мене", - розповів він.

За його словами, зброю, яку вони перевозили, вкрав його син: "Хотіли просто заховати, щоб було".

Васілаке підтвердив, що хотів разом із сином виїхати до Молдови, але "розумів, що це не реально".

Убивство поліцейського - подробиці

У ніч на 20 квітня поблизу села Яланець Бершадської ОТГ на Вінниччині розстріляли двох співробітників поліції. Перед цим правоохоронці зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки чоловіки, які перебували в ньому, застосували вогнепальну зброю. Загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький, його напарник отримав поранення. Нападники зникли з місця злочину.

21 квітня їх обох затримали в селі Липецьке Одеської області. Це двоє військових, батько і син, 52 і 26 років, уродженці Вінницької області.

Військовослужбовці, яких підозрюють у вбивстві та пораненні поліцейських на Вінниччині, перевозили боєприпаси, які потім скинули у водойму. Про це розповів глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

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