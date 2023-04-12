Шевченківський районний суд Львова визнав місцеву мешканку Валерію Радкевич винною у розповсюдженні порно та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із іспитовим терміном 1 рік.
Як пише Zaxid.net, уродженка Володимира (Волинська область) у 2020 році створила сторінку в Instagram, через яку спілкувалася із чоловіками та пропонувала їм доступ до закритого Telegram-каналі Lera-pantera 18+, де розміщала фото- та відео порнографічного та еротичного характеру.
Вхід туди коштував 350 гривень на тиждень, кошти треба було переказати на зазначений рахунок. Одним з "клієнтів" виявився місцевий пенсіонер, який зрештою і поскаржився на дівчину в кіберполіцію. З матеріалів справи відомо, що він отримав доступ до каналу із порноматеріалами, про спілкування дізналась дружина та влаштувала скандал. Слідчим вдалося знайти ще кількох "клієнтів" та допитати їх як свідків.
У суді Валерія Радкевич стверджувала, що не причетна до поширення порно. Вона розповіла, що здавала квартиру в оренду, там же залишила ноутбук, яким орендарки могли користуватися. Крім цього, техніку носили в ремонт. Радкевич переконувала, що орендарки і майстри з ремонту техніки могли б бути причетними до поширення світлин та роликів, які зберігалися на ноутбуці.
Суд все ж визнав її винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 ККУ та призначила три роки позбавлення волі. Крім цього, тепер дівчина має сплатити 4,3 тисячі гривень – як компенсацію витрат на проведення експертиз. Прокуратура та засуджена намагались оскаржити цей вирок у суді, однак Львівський апеляційний суд лишив його чинним. Ноутбук суд дозволив прокуратурі вилучити ноутбук на користь держави.
П’яні-вечірки в Києві - скандал з поширенням порно
В січні соцмережами ширилися відео, на яких молоді хлопці знущаються над дівчатами, підмішуючи їм наркотичні речовини в алкоголь, та вчиняють насильницькі дії сексуального характеру.
На початку лютого до причетних до цих "розваг" правоохоронці завітали з обшуками. З’ясувалося, що організаторами цих "п’яних вечірок" та авторами принизливих відео є двоє товаришів. Обоє отримали підозри у виготовленні, збуті і розповсюдження порнографії. 22 березня поліція оголосила про підозру третьому фігуранту.