Жінку звинувачують у спротиві й нанесенні тілесних пошкоджень правоохоронцю.

У барі італійського містечка Ольбія жінка родом з України влаштувала п’яний дебош, постраждав поліцейський.

Про це пише Gallura Oggi.

31-річна жінка розсердила інших відвідувачів закладу п’яним виглядом, через що між ними сталася суперечка.

Очевидці викликали на місце події правоохоронців, щоб заспокоїти громадянку.

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Врешті порушницю вдалося заспокоїти. Дебоширку затримали й, за розпорядженням судової влади, доставили до в’язниці Банкалі у Сассарі (регіон Сардинія). Її звинувачують у спротиві та нанесенні тілесних пошкоджень правоохоронцю.

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Автор: Іван Бойко