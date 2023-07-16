Слідство встановило, що жінка відправила два відео порнографічного змісту одному з користувачів.

На Полтавщині суд визнав винною жінку, яка відправила у месенджері Telegram свої інтимні відео з мастурбацією.

Як повідомляється у справі Єдиного державного реєстру судових рішень, дії жінки класифікували, як розповсюдження продукції порнографічного характеру. Її визнали винною та оштрафували на 34 тисячі гривень.

Як зазначається у матеріалах справи, у лютому 2023-го року жінка зняла на телефон два відео із власною мастурбацією та зберігала їх на телефоні. 19 лютого вона відправила ці ролики іншому користувачу в Telegram.

Відео дня

"Виготовила з застосуванням відеозйомки власного оголеного тіла, два відеофайли порнографічного характеру, які у вульгарно-натуралістичній, цинічній та непристойній і протиприродній формі відображають сферу статевого життя",– йдеться у вироку суду.

5 липня прокурор уклав з авторкою відео угоду між про визнання її вини. Телефон жінки визнали знаряддям злочину та конфіскували його у власність держави.

Інші цікаві вироки суду

Як повідомляв УНІАН, на Буковині суд оштрафував чоловіка за GPS-трекер, придбаний ним на популярній китайській платформі AliExpress.

Згодом Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області оштрафував чоловіка, який в нетверезому вигляді демонстрував свій статевий член у парку на вулиці Руській.

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