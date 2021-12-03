Жінки планували вилетіти до Стамбулу.

В аеропорту "Львів" у двох іноземок митники вилучили ювелірні вироби та валюту більш ніж на 15 млн грн.

Як повідомляє Державна митна служба України, 2 грудня, близько 20:00, співробітники митного посту "Львів-аеропорт" під час перевірки пасажирів авіарейсу "Львів-Стамбул" виявили рекордну кількість ювелірних прикрас та валюти.

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"Двоє жінок віком 53 та 67 років, які планували вилетіти до Туреччини, для проходження митного контролю обрали смугу "зелений коридор". Однак під час перевірки їхнього багажу митники спільно з прикордонниками виявили $125,7 тис., 374,8 тис. євро та майже 1,7 кг ювелірних виробів з металу жовтого кольору, схожого на золото", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, здійснюється документування даного правопорушення, вказані кошти та ювелірні прикраси будуть вилучені відповідно до протоколу про порушення митних правил.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді київські митники в міжнародному аеропорту "Бориспіль" запобігли спробі вивезення за кордон трьох вовків під виглядом собак. Зокрема, за документами, наданими до митного контролю, з України в Непал вивозили трьох сибірських лайок, які не становлять високої племінної цінності, загальною вартістю 15 тис.грн.

Однак при огляді вантажу київські митники виявили розбіжності із заявленими даними, оскільки так звані "собаки" видавали зовсім не характерні для них звуки. Всі три особини не скиглили, а вили. За зовнішнім виглядом тварини не були схожі на лайок, а мали всі вовчі ознаки.

Автор: Світлана Макринська